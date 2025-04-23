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Belediye Başkanı Koltuğu Öğrenciye Devredildi

BAŞKANLIK KOLTUĞU DEVRİ

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık koltuğunu 8. sınıf öğrencisine devrediyor. Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu’ndan 8. sınıf öğrencisi Deniz Hayat Öztürk, başkanlık görevini devralmak üzere Deniz’i ziyaret etti.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE VURGU

Deniz, bu etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, özellikle de kızlarımızın siyasete ve yerel yönetimlere mutlaka dahil olmaları gerektiğine inanan bir belediye başkanı olarak, çocuklarımızın usulen değil bir gün gerçekten bu kenti yöneteceğine tüm kalbimle inanıyorum.” dedi. Bu sözler, çocukların önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguluyor ve yerel yönetimlerde aktif olmalarının gerekliliğinin altını çiziyor.

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(ANKARA) – 23 Nisan, umudun ve iradenin sembolüdür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayımladığı mesajında çocukların geleceğe dair umutlarını ve Türkiye'nin güçlü hedeflerini ön plana çıkardı.
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