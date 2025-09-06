Belediye Başkanı Köseler Tekrar Tutuklandı

DEVAM EDEN DAVADA TUTUKLULUK KARARI

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, aralarında bulunduğu 5 sanığın “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarıyla yargılandığı davada, tahliye kararının üzerine savcılığın yaptığı itiraz sonucu yeniden tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Eylül Perşembe günü İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada, Alaattin Köseler ile birlikte Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin “yurt dışı çıkış yasağı” ile adli kontrol kararıyla tahliye edilmeleri ve tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş’in tutuklanması talebinin reddedilmesine itiraz etti.

SAVCILIKTAN İTİRAZ VE YAKALAMA TALEBİ

Savcılığın duruşma sırasında tutukluluk durumlarının devamı yönünde sunduğu mütalaaya rağmen, Köseler’in de aralarında bulunduğu sanıkların tahliye edilmesi yönündeki karar, üzerlerine atılı suçun niteliği, dosyadaki delillerin tam olarak toplanmamış olması ve adli kontrol kararının yetersiz kalması gerekçeleriyle usul ve yasaya aykırı bulundu. Dolayısıyla sanıkların tutuklanması için yakalama kararı çıkarılması istendi. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğuna dikkati çekerek kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti.

ÜST MAHKEMEDEN YENİ GÖZALTINA ALMA KARARI

Mahkeme, dosyayı üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti. Üst mahkeme, savcılığın itirazını kabul ederek Köseler ve diğer sanıklar için yakalama kararı çıkardı. Bunun akabinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Köseler ve Veli Gümüş, Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Ayrıca, tutuksuz sanıklar arasında bulunan Yıldız Güneş de gözaltına alındı. Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Köseler, savunmasının ardından tutuklandı.