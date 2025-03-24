Belediye Başkanı Özmen Soruşturma Kapsamında Gözaltında

Isparta’da Bağımsız Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

BAŞKAN VE BEŞ KİŞİ GÖZALTINDA

Isparta’nın Gelendost ilçesinin bağımsız belediye başkanı Mustafa Özmen ve yanındaki beş kişi, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Isparta Valiliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ilimiz Gelendost ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 şüpheli Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 24.03.2025 tarihinde; arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir” denildi.

İYİ PARTİ’DEN BAĞIMSIZA GEÇİŞ

Mustafa Özmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı olarak seçilmişti. Ancak Meral Akşener’in genel başkanlıktan ayrılmasının ardından partiden istifa ederek bağımsız bir belediye başkanı olarak görevine devam ediyordu. Özmen hakkında bir yerel internet sitesinde ortaya çıkan çeşitli iddialar sonrası Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve birlikteki beş kişinin Yalvaç’a sevk edildiği bildirildi. İşlemlerinin sürdüğü öğrenildi.