Belediye Başkanı, Sağlık Merkezlerini Duyurdu

SAĞLIK MERKEZLERİNDE SON AŞAMALAR

Melikgazi Belediyesi, Şirintepe ve Selçuklu mahallelerinde yapımında sona gelinen 2 sağlık merkezinin çevre düzenleme, peyzaj ve otopark çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçeye son 5 yılda 15 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını belirtti.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI

Palancıoğlu, Şirintepe ve Selçuklu mahallelerinde inşa edilen 2 yeni sağlık merkezine yönelik çevre düzenlemesi çalışmaları başlattıklarını ifade etti. Bu kapsamda Şirintepe Mahallemizde “büyük bir ihtiyacı giderecek” olan Fatma-Halit Çataloğlu ve Selçuklu Mahallemizde “büyük bir bölgeye hizmet verecek” olan Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışmaların başladığını söyledi. Çevre düzenleme çalışmaları arasında bazalt taş yapımı, yaya yolları, otoparklar, ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri yer alıyor. Çalışmalar tamamlandığında sağlık merkezlerinin açılışı peyder pey gerçekleştirilecek.