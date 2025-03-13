Belediye Başkanı: Sorumlulara İdari İşlem Başlatıldı

İSTANBUL’DA ÇÖP KONTEYNERLERİNDEKİ ÖLÜ KÖPEKLER TEPKİ TOPLADI

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde çöp konteynerlerinde ölü köpeklerin bulunması, kamuoyunda ciddi bir tepki yarattı. Olay, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bu duruma ilişkin açıklama yaparak konunun takipçisi olduklarını ve sorumlular hakkında adli ile idari işlemler başlatıldığını belirtti.

SORUMLULARA KARŞI İŞLEMLER BAŞLATILIYOR

Başkan Yeğin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizin çöp konteynırında ölü bulunancı dostlarımız ile ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemleri yapmak üzere ilgili kurullarımız titizlikle çalışmaktadır. Bu üzücü olayın haricinde hiçbir can dostumuz ilçemiz sınırları içinde kötü muamele görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaşanan bu durumdan dolayı üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kamuoyundan özür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

YAŞANAN OLAYLARIN EN İYİ ŞEKİLDE İNCELENECEĞİ AÇIKLANDI

Başkan Yeğin, ilçedeki köpek ölümlerinin titizlikle inceleneceğini de vurguladı. “Belediye sınırlarımızda hayatını kaybeden can dostlarımızın ölüm nedenleri titizlikle incelenecek, sonuçlar kamuoyu ile ivedilikle paylaşılacaktır. İhmali, kusuru veya kasti olanlarla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır. Hiçbir canlının yaşam hakkının, bir ihmale ya da kötü niyete kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Belediyemiz, yaşanan bu üzücü olayın takipçisi olacak ve sorumluların cezasız kalmaması için gerekli adımları atacaktır” diyerek durumu netleştirdi.