Belediye Başkanı Tanğlay, Öğrencilere Boyama Seti Verdi

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, öğrencilere boyama seti dağıtarak onlara destek oldu. Belediyeden gelen açıklamada, Tanğlay’ın ziyaret ettiği okullar arasında 8 Ağustos Şehit Metin Özdemir, Şehit Alpaslan Kurt ve MNG Kargo ilkokulları yer alıyor.

ÖĞRENCİLERLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Okullarda sınıfları dolaşarak öğrencilere boyama setleri veren Tanğlay, öğrencilere sohbet etme fırsatı da buldu. Ayrıca öğretmenlerle bir araya gelen Tanğlay, eğitim sürecine dair duyduğu umutları da paylaştı. Tanğlay, “En büyük dileğimiz öğrencilerimizin bu yolculukta başarı, azim ve mutlulukla dolu bir eğitim hayatı sürdürmeleridir.” şeklinde ifade etti.