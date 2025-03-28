Belediye Başkanı Trafik Kazasında Yaralandı

Olayın Gelişimi

Aksaray ilinin Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Taşpınar Belde Belediye Başkanı İsmail Yılmaz’ın kullandığı makam aracı, kavşaktan üniversite yönüne dönerken sanayi yönünde ilerleyen bir kargo minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle makam aracı bir bahçe duvarına çarparak takla attı. Bu kazada makam aracı kullanılamaz hale geldi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan belediye başkanı için diğer araç sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı belediye başkanı ve minibüs sürücüsünü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan belediye başkanının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis İncelemeleri

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın detayları üzerinde çalışmalara devam ediliyor.