Belediye Başkanı Yol Çalışmalarını İnceledi

BELEDİYE BAŞKANINDAN YOL ÇALIŞMALARI DENETİMİ

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde sürdürdüğü beton yol, menfez, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Karaca, 44 mahalleye eşit hizmet götürmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

YOL SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

İlçenin çeşitli noktalarında başlatılan yol seferberliği dahilinde Çağlayan, Kırgıl, Tacalan, Esatçiftliği, Kocalar, Dikencik, Muslubey, Avut ve Kuşcuğaz mahallelerinde ekiplerin görev yaptığını aktaran Karaca, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak kalıcı hizmetleri hayata geçirmek için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti.

EŞİT HİZMET ANLAYIŞI

Başkan Karaca, “Salıpazarı’nda görev süremiz boyunca temel hedefimiz, hizmette adalet ve eşitlik olmuştur. İlçe merkezinde yaşayan vatandaşımız da, kırsaldaki hemşehrimiz de aynı hizmeti hak ediyor. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek yollarımızı modern ve güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Özellikle beton yol ve menfez çalışmalarıyla hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de mahallelerimizin altyapısını güçlendiriyoruz.” dedi.

GELECEKTEKİ YOL YATIRIMLARI

Salıpazarı Belediyesinin gelecekte de yol yatırımlarına hız vereceğini açıklayan Karaca, tüm mahallelerin ulaşım standardını yükseltmek adına çalışmaların program dahilinde süreceğini sözlerine ekledi.