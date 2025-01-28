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Belediye Başkanı Zincirleme Kazaya Karıştı

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KAZADA HAFİF YARALANMA OLDU

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek’in de bulunduğu üç aracın karıştığı kazada bir kadın sürücü hafif yaralanıyor. Kaza, saat 10.00 sıralarında Barbaros Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi’nde gerçekleşiyor. Başkan Erkek’in kullandığı 17 AEZ 017 plakalı araca, trafik ışıklarında beklediği esnada 17 AGC 680 plakalı başka bir otomobil arkadan çarpıyor. Ardından, 17 UY 873 plakalı başka bir aracın sürücüsü de olayı geç fark edince zincirleme çarpışma meydana geliyor.

Diğer sürücüler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine iletiyor. Belediye Başkanı Erkek kazayı yara almadan atlatıyor, ancak 17 AGC 680 plakalı aracın sürücüsü hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye sevk edilen sürücünün durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Kaza hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Kaza sırasında bir hanımefendi başını direksiyona vurmuş. Ciddi bir şey yok. Maddi hasarlı bir kaza. Geçmiş olsun,” diyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıyor.

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