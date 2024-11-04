Belediye Başkanına Silahlı Saldırı: Hilmi Şen Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde bir silahlı saldırı olayı yaşandı.

BELEDİYE BAŞKANINA SALDIRI

Elde edilen bilgilere göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir saldırgan tarafından silahla vuruldu. Başkan Şen’in durumu ağır olarak değerlendiriliyor ve bu nedenle Balışeyh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRIDA YARALANAN DİĞER KİŞİLER

Belediye başkanının yanında bulunan üç kişinin de bu saldırı sonucunda yaralandığı bildiriliyor. Saldırının detayları ve diğer yaralıların durumuyla ilgili gelişmeler bekleniyor.