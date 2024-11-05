More
Gündem

Belediye Başkanının AK Parti’ye Geçiş Hazırlığı

belediye-baskaninin-ak-parti-ye-gecis-hazirligi

BELEDİYE BAŞKANININ HAZIRLIKLARI

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, amcasının oğlu tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren belediye başkanı Hilmi Şen’in, AK Parti’ye katılma hazırlığında olduğu öğreniliyor. Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yapılan açıklamalara karşı tepki göstererek 3 ay önce Yeniden Refah Partisi’nden ayrılmıştı.

PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ VE TEPKİLER

Şen’in partisini değiştirmesi, siyasi gündemde önemli bir yer tutuyor. Bu durum, bölgedeki siyasi dinamikleri de etkileyecek gibi görünüyor. Belediyenin geleceği ve Şen’in yerini alacak kişi hakkında tartışmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“LGS Tarihi MEB Tarafından Açıklandı”

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 LGS'nin 15 Haziran 2025'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Ortaöğretim kurumlarına alım için merkezi sınav tarihi netlik kazandı.
Ekonomi

Kredi Notu Artışını Teyit Eden Açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi programının başarılarını ve makroekonomik göstergelerdeki iyileşmeyi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu artışlarıyla doğruladığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.