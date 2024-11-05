Belediye Başkanının AK Parti’ye Geçiş Hazırlığı

BELEDİYE BAŞKANININ HAZIRLIKLARI

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, amcasının oğlu tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren belediye başkanı Hilmi Şen’in, AK Parti’ye katılma hazırlığında olduğu öğreniliyor. Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yapılan açıklamalara karşı tepki göstererek 3 ay önce Yeniden Refah Partisi’nden ayrılmıştı.

PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ VE TEPKİLER

Şen’in partisini değiştirmesi, siyasi gündemde önemli bir yer tutuyor. Bu durum, bölgedeki siyasi dinamikleri de etkileyecek gibi görünüyor. Belediyenin geleceği ve Şen’in yerini alacak kişi hakkında tartışmalar sürüyor.