Belediye Başkanının Aracı Kazaya Karıştı

KAZA VE OLAY YERİ

Kaza, saat 10.00 civarında, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek’in kullandığı 17 AEZ 017 plakalı otomobile, trafik ışıklarında beklerken 17 AGC 680 plakalı otomobil arkadan çarptı. Arkadan gelen 17 UY 873 plakalı otomobil sürücüsü de kazayı fark edemeyince zincirleme kaza meydana geldi.

SALGIN DURUMU VE YARALILAR

Diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Belediye Başkanı Erkek kazayı yara almadan atlattı. Ancak 17 AGC 680 plakalı otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kazanın ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Kaza sırasında bir hanımefendi başını direksiyona vurmuş. Ciddi bir şey yok. Maddi hasarlı bir kaza. Geçmiş olsun” ifadesini kullandı.