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Belediye Başkanının Sağlık Durumu Ciddi

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MAKAM ARACININ KAZASI

Aksaray merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde, Taşpınar Belde Belediye Başkanı İsmail Yılmaz’ın yönettiği makam aracı, kavşaktan üniversite yönüne dönerken sanayi istikametine giden kargo minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle makam aracı bahçe duvarına vurdu ve takla attı. Kazada makam aracı kullanılamaz hale geldi, belediye başkanı yaralandı. Diğer araç sürücüleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

SALDIĞI DURUMUN AĞIRLIĞI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı belediye başkanı ve minibüs sürücüsünü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Burada tedaviye alınan belediye başkanının durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri de kazanın detaylarıyla ilgili inceleme başlattı.

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