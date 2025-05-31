Belediye Başkanları Gözaltına Alındı

Bu sabah Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ile başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok bürokratın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmalarıyla genişleyen operasyonlarına yeni isimler ekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gözaltı kararı verilenler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alıyor. Ayrıca Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı verildi.

SAVCILIKTAN GELEN AÇIKLAMALAR

Savcılıktan gelen bilgi notuna göre, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik gibi isimler yer aldı. Beşiktaş Belediyesi soruşturmasının genişletilmesi ile, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay ile birlikte Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar dahil 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, bir ihbar üzerine Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile ilgili de soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamına Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan geçmişteki Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ve halen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı olan Rıza Can Özdemir gibi isimler alındı. Bu soruşturmada, iki belediye yetkilisi cezaevinde bulunurken, diğer 9 yetkili hakkında gözaltı kararı verildi.

BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ OPERASYON

Başsavcılık tarafından paylaşılan açıklamaya göre, bazı iddialar gerekçe gösterilerek Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında da arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Operasyonların ardından CHP, İstanbul’da olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ile il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve İBB grup yönetimi ile bir toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.