Belediye Başkanları Gözaltında Operasyon Başladı

OPERASYONLARA YENİ GÖZALTILAR EKLENDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ile başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra birçok bürokratın da aralarında bulunduğu tutuklama dalgası, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da tutuklanmalarıyla genişlemeyi sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı soruşturma çerçevesinde 47 kişi için arama, el koyma ve gözaltı kararı alındığını duyurdu. Bu kapsamda gözaltı kararı verilen kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yer aldı. Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı mevcut.

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR GENİŞLEYİYOR

Savcılığın paylaştığı bilgiye göre, İBB’ye yönelen soruşturmalarda, eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in de aralarında bulunduğu 27 kişiye gözaltı kararı verildi. Beşiktaş Belediyesi soruşturmasının genişletilmesi ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay da bu süreçte gözaltına alındı. Ayrıca, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne ilişkin yapılan bir ihbar üzerine başka bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in de dahil olduğu 11 kişi hakkında soruşturma yürütülmekte.

BÜYÜKÇEKMECE’YE YÖNELİK OPERASYON

Başsavcılığın açıklamasında, çeşitli iddialar gerekçe gösterilerek Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı alındığı ifade edildi.

CHP, OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DÜZENLİYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP, İstanbul’da olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile İBB grup yönetimiyle bir araya geleceğini duyurdu.