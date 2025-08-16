Belediye Başkanları İktidar Partisine Katıldı

AK PARTİ’NİN KURUŞ YIL DÖNÜMÜNE DİKKAT ÇEKEN KATILIMLAR

Ak Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve diğer partilerden 9 belediye başkanı iktidar partisine katıldı. Bu katılımlar arasında en çok öne çıkan isimlerden biri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. CHP’den partiler arası geçişlere sert tepkiler gelirken, kulislerde yeni transfer iddiaları ortaya çıktı.

AHMET ARAS’TAN AÇIKLAMA

Bu yeni transfer iddiaları arasında yer alan isimlerden biri de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, parti değişikliği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Aras, paylaşımında şunları belirtti: “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek başka bir partiye geçmem düşünülemez. Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın gururu veya utancı olacaktır. Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem budur.”