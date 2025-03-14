Belediye Başkanları Yeniden Refah’tan İstifa Etti

KONYA’DA İHRAÇ TALEPLERİ VE İSTİFALAR

Yeniden Refah Partisi, Konya’nın Emirgazi ve Çumra Belediyesi Başkanları Mesut Mertcan ve Mehmet Aydın’ın parti “ilke ve disiplin kurullarına aykırı hareket ettiği” gerekçesiyle kesin ihraç talebinin Yüksek Disiplin Kurulu’na iletildiğini açıkladı. Bu gelişmeler, partinin içindeki sıkıntıları su yüzüne çıkarıyor.

Ayrıca, Yeniden Refah Partisi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nde KOSKİ Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde “ihaleye fesat karıştırmak” suçuyla ceza alan Mehmet Kösoğlu’nun yerine, Hasan Yel’i parti il başkanlığına atamıştı. Ancak bu duruma ildeki teşkilat ve belediye başkanları karşı çıktı. Çumra Belediye Başkanı Aydın, “Genel Başkanımız ‘istişareler yapılacak’ demesine rağmen il başkanlığı seçiminde görüşlerimiz alınmamıştır” diyerek, Ankara’da çözüm arayışının sonuçsuz kaldığını belirtti ve “Bu nedenle Yeniden Refah Partisi’nden istifa ediyorum. Çumra için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, il başkanlığı seçim sürecinde “ilçelerin görüşü alınmamış, sesimizin dikkate alınmadığını” belirtip, “Bu yanlışın düzeltilmesi için çaba sarf ettik, ancak sonuç alamadık. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi’nden istifa ediyorum. Bundan sonra bağımsız bir şekilde devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah listesinden seçilen Doğanhisar, Sarayönü ve Altınekin Belediye başkanlarının da daha önce istifa ederek AK Parti’ye katıldığı kaydedildi.