Belediye Binasında Tören Düzenlendi

TÖREN DÜZENLENDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde bir tören yapıldı. Elektrik akımına kapılıp tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybeden Zeyrek’in cenazesi, Türk bayrakları ve Manisaspor’un bayrağı ile donatılmış bir cenaze aracıyla belediye binasının önüne getirildi. Törene, Zeyrek’in annesi Gülten, eşi Nurcan, kızları Nehir, Elif ve Zeynep Zeyrek’in yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, çeşitli partilerin milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİNDEN DUYGULU SÖZLER

Törende Zeyrek’in öz geçmişi okundu. Eşi Nurcan Zeyrek, yaptığı konuşmada gözyaşları ile eşinin Manisa’ya olan tutkusunu dile getirdi. Zeyrek, “Eşimin hayali belediye başkanlığıydı. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep ‘Nurcan dik dur. 3 tane çocuğumuz var’ derdi. Ben ona söz verdim. Hep dik duracağım, onun kalbi bende. Helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı. Hakkınızı helal edin.” şeklinde duygularını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in yerel seçimlerde Manisa’da kazanmasıyla ilgili anılarda bulunarak, “Ferdi, benden daha çok Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa’ya.” dedi. Zeyrek’in kendisine “yüküm ağır, memleketi emanet ettin gittin” dediğini aktaran Özel, “Artık bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden biri yoktu.” sözlerini ekledi. Özel, Zeyrek’in ailesinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, helallik istedi.

DUYGUSEL ATMOSFER

Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de bir konuşma yaptı. Belediye binası ve çevresindeki reklam panolarında “yastayız” yazılı Zeyrek’in fotoğrafları dikkat çekti. Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılmış ve kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.