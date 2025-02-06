Belediye Çalışanları Engelli Görevliden Özür Diledi

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ’NDE KORKUNÇ OLAY

İzmir’in Seferihisar Belediyesi’nde görevli 3 müdür ve 5 personel, TikTok’ta popüler olan ‘kolonya yakma’ akımını zihinsel engelli Murat Sakarya (42) üzerinde denedi. Şaka amacıyla üzerine kolonya dökülüp ateşe verilen Sakarya’nın yüzünde yanık izleri oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Sakarya, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi. Gerekli tedavinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla alakalı soruşturma süreci başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ve bir çalışanı gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 3 personelin ifadelerine başvuruldu. Belediye çalışanları, TikTok’ta gördükleri akımı şaka amaçlı denediklerini ve böyle bir sonucun ortaya çıkabileceğini düşünmediklerini ifade ederek üzgün olduklarını belirtti.

BAŞKAN YETİŞKİN’DEN AÇIKLAMA

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, olayla ilgili olarak “Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek” dedi. Olayın ardından AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, engelli bir bireye yapılan muamelenin belediye yönetiminin ciddiyetsizliğini ve denetimsizliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Kısaağa, bu insanlık dışı olayın, sadece bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

İKİ ÇALIŞANIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Murat Sakarya üzerinde deneme yapan iki çalışanın görevine son verilip, haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Seferihisar Belediyesi’nden yapılan resmi açıklamada, “Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine hızlı bir adım atılarak, olayla doğrudan ilgili iki çalışanın görevine son verildi. Disiplin komisyonu derhal toplandı ve olayla alakalı tüm şüpheliler disiplin komisyonuna sevk edildi. Süreç titizlikle yürütülüyor ve tamamlandığında kamuoyuyla gerekli bilgiler paylaşılacak” denildi. Açıklamada, belediye yönetiminin etik ve insani değerlere bağlı kalacağı konusunda vatandaşlara güvenceler verildi.