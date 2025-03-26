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Belediye Çöp Kamyonu Sokak Köpeğini Ezdi

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Dün Sasalı Mahallesi’nde bir olay yaşandı. Belediyeye ait bir çöp kamyonu, sokak köpeğini ezdi. Köpek hayatını kaybederken, olay güvenlik kameralarına da yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Görüntülerde çöp kamyonunun sokakta oturan köpeğe doğru hareket ettiğini ve köpeği ezdikten sonra şoförün durmadan yoluna devam ettiğine dair anlar yer aldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Çiğli Belediyesi, yaşanan durumla ilgili bir açıklama yaparak, soruşturma başlatıldığını ve şoförün açığa alındığını duyurdu.

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