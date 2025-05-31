Belediye Fidan Dağıttı, Bahşılı Yeşil Kalacak

FİDAN DAĞITIMI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde, belediye ile Bahşılı Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ve TEMA Vakfı İlçe Temsilciliği iş birliğiyle 2 bin fidan dağıtıldı. Dağıtım, belediye önünde gerçekleşen bir törenle gerçekleştirildi. Bu etkinlikte halka, 2 bin adet mavi selvi, çam, kestane ve ceviz fidanı verildi.

BELEDİYE BAŞKANI BİŞKİN’DEN AÇIKLAMALAR

Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, belediye ile diğer iki kuruluş tarafından temin edilen fidanların vatandaşlara ulaştırıldığını dile getirdi. İlçe sakinlerinin bu fidanları bahçelerinde ve arsalarında yeşertmesini beklediklerini belirten Bişkin, “İlçede ilaçlama, ot biçme, asfalt yama ve altyapıyla ilgili çalışma başlattık. Çalışmalarımız sürüyor. İlginiz için teşekkür ederiz. Bahşılı her zaman yeşil kalacak.” şeklinde konuştu.