Belediye Kaçak Yapılarla Mücadele Ediyor

Ruhsatsız Yapıların Yıkımı Devam Ediyor

Batman Belediyesi, kentteki ruhsatsız yapıların yıkım çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Kent estetiğini bozan ve güvenli yapılaşmayı tehdit eden kaçak yapılarla mücadele kapsamında”, Bayındır Mahallesi’nde, Özgürlük Bulvarı ve Hasankeyf yolu kesişiminde bulunan ruhsatsız bir barakanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi. Yıkım öncesinde yapı için bir ‘yapı tatil zaptı’ düzenlendiği, ardından ise belediye encümen kararı ile hukuki sürecin başlatıldığı ve yapı sahibine resmi tebligat yapılarak tahliye süresi tanındığı ifade edildi. Açıklamada, belirtilen süre içinde yapının boşaltılmadığı kaydedildi.

Güvenlik Önlemleri ile Yıkım Gerçekleştirildi

Açıklamada, gerekli hukuki sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekiplerince yıkım işleminin güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Ekiplerin, yapı içerisindeki malzemeleri kayıt altına alarak dışarı çıkardığı, sac malzemelerle örtülü tavanın ise ekskavatör yardımıyla kontrollü bir şekilde yıkıldığı belirtildi. Belediyenin işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütüldüğü ve vatandaş haklarının korunmasına dikkat edildiği aktarıldı.

Kaçak Yapılarla Mücadele Sürüyor

Kent genelinde kaçak yapılarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, “Kentimizin düzenli yapılaşması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için kaçak yapılarla mücadelemiz aralıksız devam ediyor” denildi. Ekiplerin 7 gün 24 saat sahada denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, çarpık kentleşmeye ve imar kirliliğine neden olan kişi ya da yapılarla mücadeleye taviz verilmeden devam edileceği ifade edildi. Belediyeden ayrıca vatandaşların, “imar planlarına uygun hareket etmeleri ve belediyemizden gerekli ruhsatları almadan herhangi bir yapılaşmaya girmemeleri” gerektiği hatırlatıldı. Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şehirleşmenin ancak bu şekilde mümkün olabileceği aktarıldı.