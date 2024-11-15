Belediye Konser Soruşturması Üzerine Açıklama

OSMAN GÖKÇEK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek, Başsavcılık tarafından belediyelere yönelik başlatılan ‘konser’ soruşturması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gökçek, “Soruşturmayı önemli buluyorum. Bu kadar şaibeli durumun araştırılması önemli” ifadelerini kullandı.

HAZİNE İHALELERİ VE ŞEFFAFLIK SORUNU

Gökçek, Mansur Yavaş’ın gerçekleştirdiği canlı ihalelere de dikkat çekti. “Biz bu ihaleleri kamu EKAP sisteminden bakamıyoruz. 98 tane ihaleyi şeffaf yapmadı” dedi. Özellikle 13 Ekim 2022 tarihindeki Sıla konserinin maliyetine işaret eden Gökçek, “2 milyon 970 bin TL’ye Ankara’ya getiriyorlar. Daha sonra aynı sanatçı Sıla’yı 2023 19 Mayıs’ta 16 milyon 500 bin TL’ye getiriyorlar” sözlerini kullandı.

KONSER FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ VE ARTIŞ

Osman Gökçek, bu durumun dikkat çekici olduğunu ve haksız kazanç iddialarını güçlendirdiğini vurguladı. “Yani 7 aylık gibi bir süre geçmesine rağmen 3 milyonluk konser bileti 16 milyon 500 bin TL’ye yükselmiş” diyerek fiyat artışlarını eleştirdi. Bu ifadeler, konserler ve ihalelerdeki şeffaflık eksikliği konusunda daha fazla soruşturma gerektirdiğini ortaya koyuyor.