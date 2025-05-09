Belediye Kredi Talebi Tartışıldı, Kabul Edildi

MECLİSTE KREDİ TALEBİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bakırköy Belediye Meclisi’nde, belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda kredi talebi üzerinde duruldu. Toplantıya başkanlık eden Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, AK Parti’li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu’nun, “Bakırköy Belediyesinin yeniden borç istediğini” ifade etmesiyle konuya girdi. Fatinoğlu, belediyenin bankadan 100 milyon lira borç alacağını belirtti ve bunun önemli bir miktar olduğunu vurguladı. Fatinoğlu, “Borç niye istenir? Sıkıntıdasındır, bir projen vardır. Faizler yüzde 50. Bu dönemde faizle para almak Bakırköy için hiç öneremeyeceğimiz bir şey” açıklamasında bulundu. Borçlanmaya karşı olduklarını yineleyen Fatinoğlu, “Bugün 100 milyon alacaksınız, seneye 150 milyon ödeyeceksiniz. Peki, 150 milyonu nasıl ödeyeceksiniz?” şeklinde kaygılarını dile getirdi.

PROJE İHTİYACI OLUP OLMADIĞI SORULARI YÜKSELDİ

Fatinoğlu, belediyenin borç istemesiyle birlikte gerçekleştirilecek projelerin net olmadığını sorguladı. “Bu paralar düşmanın parası değil halkın parası” diyerek halkın kaynaklarının daha doğru kullanılması gerektiğini savundu. Kent lokantasının yerine esnafa fiş dağıtımının yapılmasının daha mantıklı bir çözüm olacağını belirten Fatinoğlu, geçmişte benzer uygulamalar yapıldığını hatırlattı. “Burada maaş, kira vereceksin. Yemeği bedava ver, fiş ver, daha ucuz. Maliyeti yükseltiyorsunuz, sonra da bankadan yüzde 60 faizle para alacaksınız. Ben doğru bulmuyorum” dedi.

BELEDİYE YETKİLERİNİ AÇIKLADI

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dündar, mevcut durumda böyle bir bütçeye ihtiyaçları olmadığını ifade etti. Vergi tahsilatlarının yapıldığı bu dönemde, “Yakın vadede 100 milyon lira gibi bir paraya da ihtiyacımız yok” diyen Dündar, bu yetkinin sadece idarenin hizmetinde olması ve gereksinim duyuldukça kullanılmasının kolaylığı açısından alındığını belirtti. “Bizim herhangi bir kredi kuruluşuna veya bankaya kredi başvurumuz yok” ifadelerini kullandı.

AK Parti’li Meclis Üyesi Fatinoğlu ise Dündar’a yanıt vererek, “O zaman kredi talebinizi geri çekin” dedi. Bu süreçte Başkan Ovalıoğlu ise “Kredi talep edilmiş bir durum yok. Sadece bir yetki meselesi konuşuluyor” dedi. Sonuç olarak, “Belediyenin ihtiyacı için kredi talebi” maddesi mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.