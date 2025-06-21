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Belediye Otobüsü Geç Kalan Öğrencileri Taşıdı

ÖĞRENCİLER SINAV İÇİN GECİKİNCE OTOBÜS ŞOFÖRÜ DEVREYE GİRDİ

Yıldırım ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TYT’ye katılacak olan 5 öğrenci, belediye otobüsüne bindi. Otobüs şoförü Ömer Şenen (45), yoğun trafik nedeniyle zamanında okula ulaşamayan adayları okul binasının önüne kadar götürdü.

TRAFİK NEDENİYLE GECİKME meydana geldi

Geç kalan öğrenciler, 1 dakika içinde binaya girmediğinde kabul edilmedi. Bunun üzerine otobüsten inen şoför Şenen, “Benim yüzümden geç kaldılar. Trafik çok yoğundu” diyerek öğrencilerin içeri alınmasını istedi.

VELİLER ŞOFÖRÜ AYAKTA ALKIŞLADI

Sınav merkezi görevlilerinin kapıyı açmasıyla birlikte 5 öğrenci koşarak okula girdi. Bu anlar cep telefonu kameralarına yansırken, okul kapısında çocuklarını bekleyen veliler, otobüs şoförüne teşekkür etmek amacıyla alkışlarla karşılık verdi.

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