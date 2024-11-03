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Belediye Personel Alımı İlanları Yayımlandı!

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İSTİHDAM SAĞLAYACAK BELEDİYE İLANLARI DEVAM EDİYOR

Belediye bünyesine katılarak istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar için çeşitli belediyelerden ilanlar geliyor. Memur personel alımlarının hangi kadrolarda yapılacağı ve hangi belediyelerin personel alımı gerçekleştireceği konularında daha fazla bilgi haberimizin ilerleyen kısımlarında sunuluyor.

KADRO VE İLANA GÖRE AÇIKLAMALAR

Kastamonu İli Ağlı Belediye Başkanlığı, Ardahan İli Göle Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi belediyeler, memur alımı yapacak. Detaylı bilgilere, her bir ilanın içeriklerinde ulaşmak mümkün. Alım yapılacak kadrolar ve şartlar hakkında kapsamlı bilgilere ilan detaylarında ulaşabilirsiniz.

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