Belediye, Ruhsatsız Yapının Yıkımını Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi, ruhsatsız olarak inşa edilen 2 katlı bir yapıyı yıktı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin güvenli ve sağlıklı bir çevreye sahip olması adına imar kirliliğine neden olan kaçak yapılara karşı mücadele devam ediyor. Bu doğrultuda, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Tılmerc Mahallesi’nde hazine arazisine inşaat aşamasında olan ruhsatsız 2 katlı betonarme yapının yıkım kararı alındı ve işlem gerçekleştirildi.

Kaçak Yapılarla Mücadele Sürecek

Yapılan açıklamada, kaçak yapılarla mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandığı ifade ediliyor. Şehrin imar düzeninin korunması amacıyla atılan bu adımlar, Batman’ın genel yapısını iyileştirme çabalarını güçlendiriyor.

Mersin’de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Mersin'de 13. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika içinde kurtarıldı. İşçiler, elektrik arızası nedeniyle sıkışmıştı.
Manisa’da Kuru Üzüm Kalitesi Arttı

Mustafa Sacit İnan, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, tel sergi yönteminin kuru üzüm kalitesini artırdığını fakat yüksek maliyetin üreticiler için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

