Belediye, Ruhsatsız Yapının Yıkımını Gerçekleştirdi

Ruhsatsız Yapının Yıkımı Gerçekleşti

Batman Belediyesi, ruhsatsız olarak inşa edilen 2 katlı bir yapıyı yıktı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin güvenli ve sağlıklı bir çevreye sahip olması adına imar kirliliğine neden olan kaçak yapılara karşı mücadele devam ediyor. Bu doğrultuda, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Tılmerc Mahallesi’nde hazine arazisine inşaat aşamasında olan ruhsatsız 2 katlı betonarme yapının yıkım kararı alındı ve işlem gerçekleştirildi.

Kaçak Yapılarla Mücadele Sürecek

Yapılan açıklamada, kaçak yapılarla mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandığı ifade ediliyor. Şehrin imar düzeninin korunması amacıyla atılan bu adımlar, Batman’ın genel yapısını iyileştirme çabalarını güçlendiriyor.