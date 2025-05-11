Belediye Seçimleri Akkar’da Devam Ediyor

SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Lübnan’da 4 Mayıs Pazar günü Cebel-i Lübnan vilayetinde başlayan belediye seçimleri, bugün Akkar ve Kuzey vilayetlerinde devam ediyor. Ülkede her altı yılda bir gerçekleştirilen bu seçimler için mayıs ayı boyunca her pazar farklı bölgelerde oy verme işlemleri yapılacak. Bugün Akkar vilayeti ile Trablus ve çevresindeki Kuzey vilayetinde seçmenler oy kullanmaya başladı.

OY VERME İŞLEMLERİ SÜRECEK

Oy verme işlemleri, saat 07.00’de başlayarak 19.00’a kadar sürecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut’taki İçişleri Bakanlığına giderek seçim süreci hakkında bilgi aldı. Avn, “Seçim sürecinin güvenli şekilde işlemesi, hem içeriye hem de dışarıya Lübnan’ın rayına oturduğu mesajını veriyor” şeklinde açıklama yaptı. Belediye seçimlerinin başarıyla tamamlanmasının, Lübnan’ın anayasal adımları zamanında atmaya kararlı olduğu yönünde uluslararası alanda olumlu yanıtlar yaratacağını belirtti.

GELECEK SEÇİM TARİHLERİ

Belediye seçimlerinin bir sonraki aşaması 18 Mayıs Pazar günü Beyrut, Beka ve Baalbek’te gerçekleştirilecek. 25 Mayıs Pazar günü ise Güney vilayeti ve Nebatiye’de halk oy kullanacak. Lübnan’da yapılan en son belediye seçimleri 2016 yılında olmuştu. Ülkede toplamda 1059 belediye ve 2500 muhtar seçileceği belirtiliyor. Bu zamana kadar seçimler, üç kez ertelenmişti.