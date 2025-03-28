Belediye Ücretsiz Yemek Dağıtmıyor Açıklaması

AÇIKLAMADA YER ALAN İDDİALARIN DOĞRULUĞU

DMM’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamayla, bazı basın yayın organlarında öne çıkan “Şişli Belediyesi kayyum yönetimi, ilkokul öğrencilerine verilen ücretsiz yemek dağıtımını iptal etti” iddiasının gerçek olmadığı ifade ediliyor. Açıklamada, Şişli Belediyesi’nin herhangi bir okulda ücretsiz yemek dağıtımı gerçekleştirmediği kaydediliyor. Bu nedenle, Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen’in öğrencilere yönelik ücretsiz öğünlerin kaldırılmasıyla ilgili bir karar almasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

AİLELERE YAPILAN DESTEKLER

Açıklama içerisinde, belediyenin geçmişte ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği sağladığının da altı çiziliyor. Ancak bu uygulamanın, Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulduğu bilgisi veriliyor. Ertürkmen’in göreve gelmesinin ardından, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlanması için talimat verildiği aktarılıyor. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara ise itibar edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.