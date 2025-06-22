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BELEDİYE YANGIN AÇIKLAMASI YAPTI

BELEDİYEDEN YANGIN AÇIKLAMASI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçesindeki Zirai Aletler Sanayi girişinde meydana gelen traktör bayisi yangını ile ilgili bilgi verdi. Açıklamada, “Şehrimizde bugün, üzücü fakat yürütülen kapsamlı çalışmayla acıya dönüşmeden önlenen bir yangın olayı yaşanmıştır” denildi. Çevre Yolu’ndaki traktör fabrikasının depo kısmında çıkan yangın ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 14.01’de ihbar yapıldığı belirtildi.

İTFARİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Açıklamada, ekiplerin olay yerine dakikalar içinde ulaştığı ifade edildi. “Hızlı ve koordineli bir aksiyonla 17 farklı aracımız yangın bölgesine ulaşmış ve 55 itfaiye erimiz yangına fabrika alanının dört bir yanından fedakarca, büyük bir gayretle müdahale etmiştir.” ifadesine yer verildi. Yangın ihbarının 112’ye ulaşmasından 45 dakika sonra kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmasına başlandığı aktarıldı.

OLAYDA CAN KAYBI YOK

Açıklamada, yaşanan olayın can kaybı ya da yaralanmaya yol açmamasının “en büyük teselli” olduğu belirtilerek, yangınla ilgili gerekli tahkikat ve incelemenin ekipler tarafından yürütüleceği vurgulandı.

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