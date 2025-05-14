Belediye Yönetimi Statüsü Gözden Geçirilmeli

BELEDİYELERİN STATÜLERİ ÜZERİNE ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında belediyelerin statüleri hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Belediyeler meselesinin konuşulup yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz olmuştur” şeklinde belirtti. Merkeze uzak ilçelerin sorunlarına da dikkat çeken Erdoğan, bu konu hakkında koordinasyon sağlamanın kolay olmadığını ifade etti. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Yetki karmaşasının bazen çatışmalara neden olabileceğini söyledi.

YENİ BELEDİYE YÖNETİMİ İHTİYACI

Erdoğan, “Mahalleye dönüşen köylerde sıkıntılar yaşanmaktadır” diyerek, büyükşehir olmayan şehirlerin yönetim yapılarının sorun çözme ve hizmet etkinliği açısından zorluklar doğurduğunu açıkladı. Bu nedenle, bu şehirlerde yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Bunun yanı sıra, il özel idaresi yapılanmasının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Vali ve kaymakamların görevlerini daha aktif bir şekilde yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Yeni bir yapı kurulmasını öneren Erdoğan, tanımların net, usullerinin kesin ve uygulamaların şeffaf olması gerektiğini ifade etti.

PROJE HAZIRLIKLARINDA DİKKAT

Erdoğan, imar düzenlemelerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekerek, “Ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmelidir” dedi. Belediyelerdeki kayyum uygulamasının gelecekte istisna haline geleceği düşüncesini paylaşan Cumhurbaşkanı, belediyelerin orta ve uzun vadeli programlar oluşturulması gerektiğini ifade etti. “Aksi halde belediyeler kılını kıpırdatamaz hale gelecektir” uyarısında bulundu.

PARTİLER ÜSTÜ BİR GÖRÜŞ

Cumhurbaşkanı, “Böyle gelmiş böyle gider neme lazımcılık bizim benimseyeceğimiz bir siyaset tarzı değildir” diyerek sorunların çözümünün siyaset kurumunun görevi olduğunu belirtti. Bu meseleye partiler üstü bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu çağrının hiçbir siyasi veya adli gelişme ile ilgisi olmadığını ifade etti. Milletin derdiyle dertlenen ve ülkenin sorunlarına çözüm gösteren partilere teşekkür etti.