Belediyede Gözaltı: Engellinin Üzerine Kolonya Döktüler

OLAYIN GÖRÜLMESİ VE SONUCU

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Seferihisar Belediyesi’nde çalışan 3 müdür ve 5 personelin, TikTok’ta popüler olan ‘kolonya yakma’ akımını engelli kadrosunda memur olarak çalışan 42 yaşındaki Murat Sakarya üzerinde denemesi, olayın ciddiyetini ortaya koydu. Şaka niyetiyle hareket edip, Sakarya’nın üzerine kolonya dökerek ateşe veren personelin, meydana gelen yanıklarla ilgili durumu ciddi bir boyut kazandı. Murat Sakarya, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan bu olayla ilgili bir soruşturma sürecini başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olarak Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile birlikte bir personeli gözaltına aldı. Ayrıca olay anında orada bulunan 3 personelin ifadelerine de başvuruldu. Belediye çalışanları, TikTok’ta gördükleri akımı şaka amacıyla sevdikleri bir arkadaşları üzerinde denediklerini, bu sonucun olabileceğini düşünmediklerini ifade ederek olaydan dolayı üzgün olduklarını söylediler.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek” açıklamasında bulundu.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI’NIN TEPKİSİ

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, olayı kınayan bir yazılı açıklama yayımladı. Kısaağa, “Engelli bir vatandaşımızın çalışma ortamında böylesine korkunç bir muameleye maruz kalması, belediye yönetiminin ciddiyetsizliğini ve denetimsizliğini gözler önüne sermektedir. İsmail Yetişkin ve yönetimi, sadece belediye hizmetlerinde değil, çalışanlarının güvenliğini sağlamada da sınıfta kalmıştır. Yaşanan insanlık dışı olay, vicdanları derinden yaralamıştır. Bu vahim olay, yalnızca bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalına dönüşmüştür. Sorumlular derhal açığa alınmalı, hukuki süreç ivedilikle başlatılmalı ve mağdur çalışanımıza gerekli destek sağlanmalıdır. İnsan onurunu ayaklar altına alan bu çirkin olayın üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.