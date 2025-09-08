Haberler

Belediyeden Açıklama Geldi, Duman Etkinliği İptal

ETKİNLİKLERİN İPTALİ DUYURULDU

Belediyeden yapılan açıklamada, Balçova’daki polis merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırıda şehit olan emniyet mensupları sebebiyle bazı etkinliklerin iptal edildiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, saldırının ardından resmi bir duyuru yaptı. Duyuruda, şehit olan emniyet mensuplarına başsağlığı mesajı verilirken, yaralanan polis memurları ve vatandaşlar için acil şifalar dilendi.

DUMAN KONSERİ DE İPTAL Mİ?

Yaşanan acı olay nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler iptal edildi. Yapılan duyuruda, bu akşam düzenlenmesi planlanan Duman konseri, Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’ndaki Tahsin Hasoğlu stand-up gösterisi, Yeme İçme ve Etkinlik Alanı Sahnesi’ndeki konser ve belediye standındaki diğer etkinliklerin yapılmayacağı ifade edildi. Belediye, bu üzücü gelişmeler dolayısıyla program değişikliğini kamuoyuna saygıyla iletti.

