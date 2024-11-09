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Belediyeler Terörle İlişik Değildir

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BELEDİYELERİN TEMELİ ORTAK İHTİYAÇLARDIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyelerin var olma amacının, bulundukları şehir, ilçe ve beldelerde yaşayan tüm hemşehrilerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade ediyor. Yerlikaya, bu bağlamda belediyelerin terörle bağlantılı herkesin karşısında durması gerektiğini belirtiyor.

TERÖRLE MÜCADELE ÖNCELİĞİ

Bakan Yerlikaya, “Belediye, terörle iltisakın hendeği değildir. Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkmak, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir” diyerek, şehirlerin koruyucuları olan emniyet mensuplarının terörle bağlantili olmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguluyor. Terörle sadece ama yalnızca mücadele edildiğinin altını çiziyor.

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