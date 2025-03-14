Belediyelerde DHKP/C Finans Desteği Soruşturması

İSTANBUL’DA TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü DHKP/C’ye belediyelerden finans sağlamaya yönelik yürütülen soruşturmada 18 şüpheli hakkında yeni bir karar verdi. Bu karara göre, şüphelilerden 5’i tutuklandı, 13’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birçok isim “terör örgütünü finanse etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık’ın ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi. Böylelikle soruşturma kapsamında toplamda 17 şüpheli tutuklanmış, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalmış oldu.

TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMASI DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DHKP/C’nin finansal kaynaklarını oluşturmak amacıyla İKOM adlı bir yapının kurulduğunu belirledi. Soruşturma sırasında, sözde kurumların ihtiyaçlarının karşılanması ve örgüte destek sağlanması hedeflenmişti. Örgüt içerisinde yer alan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin ifadesine göre, 2014-2016 yılları arasında İKOM ile bağlantılı Doğan K. ve Yunus B, belediyelerle görüşerek finansal destek istemişti. Kazova Tekstil adlı firmanın, işçi hakları ihlalleri nedeniyle terör örgütünün kontrolüne girmesiyle birlikte, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyeleriyle yapılan ihalelere katıldığı ortaya çıktı.

BİLDİRİLEN YOLSUZLUKLAR VE OPERASYON

Söz konusu belediyelere yönelik yapılan incelemelerde çeşitli usulsüzlükler ve yolsuzluklar tespit edilmiş, ihale belgelerinde sıkıntılar olduğu belirlenmişti. İKOM ve DİH içinde toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İstanbul, Samsun, Bursa ve İzmir’deki 31 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de bulunduğu 34 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 13’ünün hala belediyelerde görevde olduğu bilgisi alındı. Ayrıca, yurt dışında bulunan 2 şüpheli ile cezaevinde yatan 2 şüphelinin olduğu tespit edildi. Örgüte aktarılan para miktarının güncel rakamla 22 milyon 870 bin lira olduğu belirlendi.