Belediyelerin Bütçe Açığı Rekor Seviyede

Almanya’da Ekonomik Zorluklar Derinleşiyor

BELEDİYELERİN BÜTÇE AÇIĞI ARTIYOR

Almanya’da ekonomik sıkıntılar derinleşiyor. Ülke genelindeki artan mali yükler, yerel yönetimleri zor bir duruma itiyor. Bütçe dengelerinin sürdürülebilirlikten uzaklaştığı, Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilerle doğrulanıyor.

BÜTÇE AÇIĞI REKOR SEVİYEDE

Federal İstatistik Ofisi, Alman belediyelerinin bütçelerine dair 2024 öncü verilerini paylaştı. Buna göre, Almanya genelinde belediyeler ve belediye birlikleri geçen yıl 24,8 milyar euro bütçe açığı verdi. Bu durum, 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden bu yana ulaşılan en yüksek bütçe açığı seviyesi oldu.

SOSYAL YARDIMLARIN ETKİSİ

2023 yılı itibarıyla belediyelerde, 2011 yılından bu yana ilk kez bütçe açığı gözlemlendi. Açıklamada, “Söz konusu bütçe açığı, 1990’dan beri en yüksek belediye bütçe açığı olmayı başardı. Geçen yıl ki açık, 2023’te 6,6 milyar euro olan seviyeye göre önemli ölçüde artış gösterdi.” ifadeleri yer aldı. Destatis, sosyal yardımlardaki artışın önceki yılki bütçe açığının ana nedeni olduğunu belirtiyor.

HARCAMALARDA AŞIRI ARTIŞ

Belediyelerin düzeltilmemiş harcamaları geçen yıl yüzde 12,6 artarak 400,9 milyar euroya yükseldi. Ayrıca, sosyal harcamaların yıllık yüzde 11,7 artışla 84,7 milyar euroya ulaşması dikkat çekti. Ülkede, belediyelerin düzeltilmemiş gelirleri de geçen yıl yüzde 7,6 artarak 376,1 milyar euroya ulaştı. Geçen yıl harcamaların yüzde 6,2’si düzenli gelirlerle finanse edilemedi ve mali rezervlerden veya kredilerle karşılanmak zorunda kalındı.