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“Belediyelerin SGK Borçlarını Ödememesi Eleştirildi”

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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BORÇLARI GÜNDEMDE

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser ücretleri hakkında yaşanan tartışmalar sonrasında, CHP’li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları yeniden gündeme geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK’ya olan borçlarının arttığını vurguladı ve borçları ödemeyenler arasında en çok CHP’li belediyelerin bulunduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, “Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler” şeklinde ifadeler kullandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AÇIKLARI

Ayrıca, fahiş konser fiyatları ile gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK borcuna da değinen Bakan Işıkhan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya 8,5 milyar lira borcu var. Melih Bey’den aldığında borç 209 milyondu” dedi.

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