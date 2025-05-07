Belek Kumsalında İlk Yuvalar Oluştu

DENİZ KAPLUMBAĞALARINDA YUVALAR OLUŞTU

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN CARETTA CARETTA TÜRÜ DENİZ KAPLUMBAĞALARININ, Türkiye ve Akdeniz’deki en büyük yuvalama alanlarından birisi olan Belek kumsalında, yılın ilk yuvaları belirlendi. Antalya’daki Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) öncülüğünde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin (BETUYAB) desteğiyle, 26 yıldır Akdeniz’de nesli tehlike altındaki bu deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla ‘Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi’ sürdürülüyor. 1999 yılından bu yana her yıl 4,5 ay boyunca kumsalda görev yapan EKAD ekibi ve gönüllüleri, 1 Mayıs’tan itibaren çalışmalarına başladı.

İLK YUVALAR GÖRÜLDÜ

2025 yılı itibarıyla 27. yılına giren EKAD ekibi, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece Belek kumsalında yılın ilk yuvalarıyla karşılaştı. EKAD saha ekibi, kumsaldaki inceleme çalışmaları esnasında bu yılın ilk yuvaları olarak yetişkin carettalar tarafından yapılan 3 yuva tespit etti. Bu yuvalar, 2025 yılı için sırasıyla numaralandırıldı ve kayıt altına alındı. EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, 1998 yılından bu yana devam eden ‘Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi’ çerçevesinde sezonun ilk yuvalarının Antalya’nın Aksu bölgesinde tespit edildiğini açıkladı. Dr. Canbolat, deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde yuvalama yapabilmesi ve yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için EKAD ekipleri ve gönüllülerin bölgede bilimsel izleme ve koruma çalışmalarını özenle yürüttüğünü belirtti. 2025 sezonu boyunca sahadaki çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini de dile getiren Dr. Canbolat, Serik’e bağlı Belek kumsalının 30 kilometrelik alanının, Aksu’ya bağlı Kundu sahili ile başlayıp Serik ilçesinde Kadriye, Belek, Boğazkent sahilleri ve Manavgat ilçesine bağlı Denizkent sahillerini kapsadığını söyledi.