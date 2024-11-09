“Belek Turnuvasında Takımlar Mücadele Etti”

BU YILKİ TURNUVADA YER ALAN TAKIMLAR

Belek turizm merkezinde bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen ve sekiz takımın katıldığı turnuvaya Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Schalke 04 ve FC Adler dahil oldu. İlk kez 2015 yılında yapılan bu turnuva, Türk ve Alman futbolunun önemli isimlerini bir araya getiriyor. Yılmaz Vural, İbrahim Üzülmez, Recep Çetin, Ahmet Dursun, Cihan Haspolatlı, Hasan Kabze, Uğur Boral, Hakan Yakın, Ömer Erdoğan, Ömer Toprak, Erman Kılıç, Mert Korkmaz, Olaf Thon, Karim Haggui, Miroslav Stoch, Oliver Reck, Thomas Ziemer, Martin Driller, Altin Lala ve Thomas Helmer gibi tanınmış futbolcular turnuvada yer aldı.

AÇILIŞ MAÇLARININ SONUÇLARI

Turnuvanın açılış karşılaşmaları, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta 0-0 sona erdi. Galatasaray ise FC Adler ile karşılaştığı maçta 1-1 eşitlik sağladı. Bu sonuçlar, turnuvanın başlangıcını heyecanlı bir atmosferde gerçekleştirdi.