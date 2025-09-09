Belen’de Aranan Şahıs Yakalandı

SUÇLARINDAN DOLAYI HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Hatay’ın Belen ilçesinde, aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyon kapsamında, çeşitli suçlardan dolayı mahkemece 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısları yakalamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, M.O. isimli kişinin, kasten yaralama, basit yaralama, ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından dolayı hakkında verilmiş toplamda 19 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranmakta olduğunu tespit etti.

ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Belirlenen adrese yapılan baskın sonucunda M.O., Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, bölgedeki asayişin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.