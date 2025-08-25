Belen’de Kamyon, Vidanjör Ve Restorana Çarptı

KAZA DAVALARINDA YAŞANAN TRAGİK OLAY

Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir kişi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi’nde, 51 ET 183 plakalı kamyonun sürücüsü S.K, aracının freninin arızalanması nedeniyle trafik ışıklarında durmakta olan diğer araçlara çarpmamak amacıyla ters yön girmeye zorlandı. Kamyon, bir süre ters yönde ilerledikten sonra, park halindeki 31 AGR 456 plakalı vidanjöre ve ardından bir restorana çarpıp durabildi.

KAZA SONRASI GEREKEN HİZMETLER

Kaza sonrası, durumun bildirilmesiyle birlikte 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, ambulans ile Belen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kazadan önce kamyonun ters yönde ilerleyişi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.