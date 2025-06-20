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Belen’de Midibüs Ve Tır Çarpıştı

KAZA ANLARI KAMERADA YER ALDI

Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen midibüs ve tır kazasında iki kişi yaralandı ve o anlar kameralarla kaydedildi. Kaza, Belen ilçesi Muhlisali Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. M.R. yönetimindeki 63 ZD 440 plakalı midibüs, aynı yönde giden 31 AFY 957 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle yolcu otobüsünde bulunan 20 kişi sarsıldı ve bu yolculardan iki tanesi hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri aracılığıyla çevredeki devlet hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası meydana gelen sıkışıklık nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan yol, yapılan çalışmaların ardından trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili olarak tahkikata başlandı.

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