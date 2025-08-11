Haberler

Belen’de Otobüs Alev Alev Yandı

OYUNCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI

Hatay’ın Belen ilçesinde, seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsü alev aldı ve bu durum otobüsün yanarak kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangın anı, kameralar tarafından kaydedildi. Antakya-İskenderun karayolu üzerinde ilerleyen yolcu otobüsü, Belen ilçesi Kıcı mevkisinde gece saatlerinde alevler içinde kaldı.

ŞOFÖR YOLCULARI KURTARDI

Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı yolun sağına çekerek yolcuları indirdi. Ancak alevler çok hızlı bir şekilde tüm aracı sardı. Otobüs, kısa süre içinde alev topuna döndü. Yangın, ihbar üzerine hızla bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan kişiler bulunmadı. Yangının yaşandığı anlar kameraya yansırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

