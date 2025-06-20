Belen’de Tırla Midibüs Çarpıştı, 2 Yaralı

HATAY’IN BELEN İLÇESİNDEKİ KAZA

Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen midibüs ve tır arasında yaşanan trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay anı kameralar tarafından kaydedildi. Kaza, Belen ilçesine bağlı Muhlisali Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

M.R. yönetimindeki 63 ZD 440 plakalı midibüs, aynı yönde giden 31 AFY 957 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüste bulunan 20 yolcudan iki tanesi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yakınlardaki devlet hastanesine gönderildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, ancak yapılan çalışmalarla birlikte yol tekrar açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.