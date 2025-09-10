Belen’de Yanan TIR Kullanılmaz Hale Geldi

TIR’IN ALEV ALMASI VE KONTROL ALTINA ALINMASI

HATAY’ın Belen ilçesinde hareket halindeki bir TIR, aniden alev alarak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Belen ilçesi Topboğazı civarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, kupa kısmından ateş aldı. Sürücü, durumu fark edince yolun sağ tarafına çekip, dorseden ayırdı. Ancak TIR, kısa bir süre içerisinde alevlerle kaplandı.

İTFAYE EKİBİNİN MÜDAHALESİ

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR’dan yükselen alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangının neden kaynaklandığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.