Belen’de Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ BULUNDUĞU ALAN

Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü. Yangın, Belen – İskenderun yolu üzerindeki buğday tarlasında çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın bölgesine ulaşan ekipler, yangını kısa bir süre içinde kontrol altına alarak söndürdü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yangının söndürülmesinin ardından, yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı. Bu sayede olası yeniden alevlenmelerin önüne geçildi.