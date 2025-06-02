Belgesel Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler Yapıldı

BAŞLANGIÇTAKİ PAYLAŞIM

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı aracılığıyla Yazar Semih Sakallı’nın hazırladığı ve Yönetmenliğini Eylem Tay’ın üstlendiği “Ağır Bedel! 19 Mart Krizinin Bilançosu | Ekrem İmamoğlu Operasyonu Sonrası Ekonomi” belgeselini paylaştı. Belgesel, birçok ekonomistle kapsamlı bir değerlendirme içeriyor.

BELGESELİN KATILIMCILARI

Belgeselde, ekonomistler Erdal Sağlam, Kerim Rota, Serkan Özcan, Kamil Yılmaz, Ömer Rıfat Gencal, Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, Kentsel ve Bölgesel Ekonomist Özge Öner ve Ekonomi Profesörü Öner Günçavdı gibi isimler yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, “Turpun büyüğü diyeli 4 ay oldu! Dananın kuyruğu diyeli 2 ay oldu! Ahtapotun kolları diyeli 1 ay oldu! Peki sonuç ne oldu? Bakın ekonomistler ne diyor yaşananlara” ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Söz konusu paylaşımda, 19 Mart tarihinden sonra ekonomide meydana gelen gelişmeleri ekonomistler değerlendirdi. Hazırlanan belgesel, yaşanan krizlerin ekonomik yansımalarını ele alırken, ekonomistlerin görüşlerine de yer veriyor.