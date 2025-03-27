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Belgesel, TAYF Festivali’nde Finalist Oldu

KÜTAHYA’DA BELGESELİN FESTİVAL YOLCULUĞU

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, sinema sanatçısı Ömer Faruk Çetin, 4 yıl süren hazırlıkların ardından çekimleri 2011 yılında tamamlanan “Muzaffer bir kayboluş hikayesi” adlı belgeselin festival yolculuğunun başladığını ve TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nde finalist olduğunu açıkladı.

Çetin, belgeselin yapım süreci hakkında, “Dulkadir Köyü benim için her zaman özel bir yer oldu. Ahmet Uluçay’ın ‘Bozkırda Deniz Kabuğu’ filmi için düşündüğü mekan burasıydı. O yıllarda henüz çok küçüktüm, gidemedim. Ancak yıllar sonra köyü ilk kez ziyaret ettiğimde, köye girmeden önce virane bir mezarlığın içinden geçmek zorunda kaldım ve ilerledikçe bu yerin terk edilmiş geçmişin sessiz tanığı olduğunun farkına vardım. Bu durum, belgeseli çekme kararımda belirleyici oldu,” şeklinde konuştu.

Çetin, belgeselin çekiminde görev alan ekibin detaylarını da paylaştı. Görüntü yönetmeni Mustafa Demiralp, sanat yönetmeni Aybike Yaşar, kurgu yönetmeni Sabri Eren Öztürk, sesçi Yunus Emre Demiralp, ses tasarımcısı Arda Ertem ve görsel tasarımcı Muhammed Deniz bu ekipte yer aldı. Belgeselde Ahmet Uluçay’ın Dulkadir Köyü’ne dair izleri de bulunuyor. Çetin, “Ahmet Uluçay’ın ömrü vefa etseydi, belki de Dulkadir Köyü bugün sinema meraklılarının akın ettiği bir mekan olabilirdi. Fakat yıllar sonra burada Muzaffer Amca ile karşılaşmam, onun hikayesini anlatma kararı almama neden oldu,” dedi.

Çetin, “Dört yıldır emek verdiğimiz, her anına yüreğimizi koyduğumuz bu projenin izleyicilerle buluşacak olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Bir filmin gerçek yolculuğu, izleyicilerin yüreğinde ve zihninde yankı bulduğunda başlar,” diyerek projenin 24 Nisan’da İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacağını ifade etti.

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