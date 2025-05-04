Belgesel Yayınlandı, Putin’in 25 Yılı

BELGESEL YAYIMLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 25 yıllık iktidarı süresince yaşadığı önemli olaylara ve Kremlin Sarayı’ndaki yaşam alanına dair görüntülerin yer aldığı bir belgesel yayımlandı. Rossiya devlet televizyon kanalında yayınlanan ve gazeteciler Pavel Zarubin ile Saida Medvedeva’nın hazırladığı, 1,5 saatlik “Rusya. Kremlin. Putin. 25 Yıl” adlı belgesel, Putin’in yönetiminde Rusya’da meydana gelen önemli olayları detaylarıyla aktarıyor. Belgesel, Putin’in Kremlin Sarayı’ndaki çalışma ofisindeki dairesinden ilk kez sunulan görüntülerle dikkat çekiyor. Ayrıca, gazeteci Zarubin’le yapılan özel röportaj da belgeseldeki yerini aldı. Çekimler, Putin’in 2000 yılında ilk defa devlet başkanı seçildiği günün 25. yıl dönümü olan 27 Mart’ta yapıldı.

GÖRÜŞMELER VE ÖZEL HAYAT

Gece saat 01.35’te gerçekleşen 5’i halka açık, 35’i halka kapalı toplantı sonrası Rus liderin röportajının yapıldığı belgeselde, Putin son 3 yıldır genelde Kremlin Sarayı’ndaki çalışma ofisindeki evinde gece geçirdiğini aktardı. Torunlarının bazen telefonla arayıp kendisini Kremlin’de ziyaret edip edemeyeceklerini sorduğunu belirten Putin, genelde kesintisiz çalıştığı için önceden kendisinin arandığını ve uygun zamanlarda torunlarıyla görüştüğünü ifade etti. Torunlarına karşı sert bir tutum sergilemediğini dile getiren Putin, ofisinde bulunan piyanoyu ara sıra çaldığını da belirtti.

MUTFAKTA NELER VAR?

Çalışma ofisinin mutfağının kapılarını da açan Putin, buzdolabından kefir ve ryajenka (fermente pişmiş süt) çıkararak Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun hediye ettiği büyük ahşap kutudan Belarus çikolatasını gazeteciye çay eşliğinde sundu. Buzdolabında bulunan tüm gıda ürünlerinin Rus malı olduğunu vurgulayan Putin, geç saatlerde yemek yememeye özen gösterdiğini de dile getirdi. Mutfakta yardımcıların işlerini yaptığını, akşamları kendi mutfak işlerini kendisinin yaptığını belirtti.

SPOR VE FORM

Daire içindeki spor salonunun kapısını açan Putin, her sabah 1,5 saat spor yaptığını aktardı. İş akışının izin vermesi halinde her gün yüzmeye çalıştığını anlatan Putin, kardiyo egzersizleri yaptığını da ifade etti. Sabahları saatin alarmı ile mi uyandığı sorusu üzerine, “Saat kurmadan kendim uyanıyorum. Eğer tam zamanında kalkmak gerekiyorsa, telefonla arayarak uyandırıyorlar. Genelde gece herhangi bir zamanda da uyandırabiliyorlar.” dedi. Ayrıca, yaşadığı dairenin içindeki küçük odada ibadet ettiği şapeli de belgeselde kameralara gösterdi.

HALİFESİ KİM OLACAK?

Rusya devlet başkanlığı için halefinin kim olduğu yönündeki bir soruya Putin, bu mesele üzerinde sürekli düşündüğünü vurguladı. Potansiyel adaylar ve onların yeteneklerini değerlendirerek, “Seçim teknolojileri ve idari kaynakların olduğu açık. Nihayetinde seçim Rus halkına, vatandaşlara, seçmenlere kalmış bir şey. Halkın güvenini kazanmamış bir insanın ciddi bir şey yapma şansı pek yok. Bu kesinlikle temel bir konu. Dolayısıyla bunu düşündüğümde ve bunu sürekli düşündüğümde, elbette, ülke vatandaşlarının güvenini kazanabilecek bir kişinin veya daha da iyisi, birkaç kişinin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.