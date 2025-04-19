Belgin Uygur, Yolsuzlukları Kapatma İddiasında Bulundu

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yaşanan tartışmalara değinerek, “Yaptıkları yolsuzlukların üstünü kapatmak için o yolsuzlukları örtmek için devam eden bir hukuki süreci sabote edip baltalayıp kendi milletine, insanına, polisine, ekonomisine, yerli ve milli üretimine bu kadar düşmanca bir tutum sergileniyor.” ifadesini kullandı. Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından Salih Tozan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İl Danışma Meclisi” toplantısında yaptığı konuşmada, parti teşkilatlarının sürekli olarak dava ruhunun potansiyelinin bilincinde olacaklarını vurguladı. Ayrıca, Türkiye’de yaşanan tüm süreçlerin teşkilatların gözü önünde gerçekleştiğini belirtti.

DAVALARIN GÜCÜ VE İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRMEK

Uygur, sözlerine şöyle devam etti: “Yaptıkları yolsuzlukların üstünü kapatmak için hukuki süreci sabote eden bir yöntem kullanmakta, bu durum ise kendi milletine, insanına ve ekonomisine düşmanlık olarak yansıyor. Bu kadar sağduyudan yoksun bir tavır sergileyen bir siyasi partinin genel başkanının bu duruma alet olmasını tüm Türkiye, teşkilatlarımız ve milletimiz görmektedir. Hatta vatanına sevdalı CHP’liler de bu durumu değerlendirecektir.”

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Haydar Ali Yıldız ise teşkilatların gücünün partiler için önemini vurguladı. Yıldız, Türkiye’nin terörsüz bir döneme girdiğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızın emanet ettiği görevlerimizi yerine getirmek için iç cepheyi güçlendirmeliyiz. Kendi ailemizi ve teşkilatlarımızı daha da kuvvetlendirerek terörsüz bir Türkiye inşa etmeliyiz.” şeklinde konuştu. Yıldız, Türkiye Yüzyılı’nın barışın yüzyılı olacağına inandığını da ekledi. Programda, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, İl Başkanı ve farklı partililer de yer aldı.